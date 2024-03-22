МВФ утвердил для Украины очередной крупный транш

МВФ продолжает давать Украине деньги. Был утвержден еще один крупный транш для нашей страны.

Сообщается о выделении третьего кредитного транша на сумму 880 миллионов долларов.

В заявлении говорится: «Совет МВФ завершил третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку ее бюджета».

Напомним, что прошлый транш в размере 900 миллионов долларов в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен МВФ в декабре 2023-го года.

Добавим, что МВФ в рамках данного механизма утвердил четырехлетнюю программу для нашей страны в размере 15,6 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, как Украина собирается тратить деньги от ЕС.