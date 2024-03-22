В Украине ожидается рост зарплат: прогноз МВФ

В Украине прогнозируется рост зарплат. Об этом говорят эксперты МВФ.

Ожидается, что средняя номинальная зарплата в нашей стране в этом году вырастет на 16,9% после роста на 20,1% в прошлом году.

Специалисты отмечают, что номинальная зарплата вырастет на 15,9% в 2025-м году, на 13,3% в 2026-м году и еще на 10,5% в 2027-м году.

В МВФ говорят, что среднегодовая инфляция в Украине в 2023-м году составила 12,9%, из-за чего рост реальной зарплаты составил 6,4%.

Прогнозируется, что инфляция в 2024-м году замедлится до 6,4%, а рост реальной зарплаты составит 9,8%.

В публикации сообщается, что среднегодовая инфляция в 2025-м году составит 7,6%, а реальная зарплата вырастет на 7,8%.

Уточняется, что в 2026-м году инфляция будет 6,2%, а реальная зарплата вырастет на 6,7%.

При этом в 2027-м году инфляция будет 5,2%, а реальная зарплата вырастет на 5%.

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