Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 22 марта.

Сообщается, что погибли уже 434 710 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 840 танков, 13 111 боевых бронированных машин, 10 775 артиллерийских систем, 1 018 РСЗО, 723 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 388 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 953 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 287 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 749 единиц специальной техники.

Ранее была объявлена дата начала эвакуации из Донбасса.