Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат

Александр Панько
22.03.24 10:32
90
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 22 марта.

Сообщается, что погибли уже 434 710 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 840 танков, 13 111 боевых бронированных машин, 10 775 артиллерийских систем, 1 018 РСЗО, 723 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 388 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 953 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 287 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 749 единиц специальной техники.

Ранее была объявлена дата начала эвакуации из Донбасса.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.03.24 08:03

Масленица 2024: как за год изменились «блинные» цены?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине
07.03.24 18:53

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.03.24 10:52

В Украине ожидается рост зарплат: прогноз МВФ

22.03.24 10:43

Война в Украине: ситуация на фронтах на 22 марта

22.03.24 02:18

Канадцы поведали о небывалой пользе клюквы

22.03.24 01:03

Развеян очень популярный миф об алкоголе

22.03.24 00:01

Ученые доказали, что жара «убивает» сердце

21.03.24 21:48

Долгое ежедневное сидение увеличивает риск ранней смерти

21.03.24 21:36

Тариэл Васадзе ведет бизнес с РФ на крови украинцев, - СМИ

21.03.24 21:13

Компьютерные игры ведут к импотенции

21.03.24 21:11

Пророссийский украинский производитель лапши «Роллтон» умело ушел от преследования силовиков, - СМИ

21.03.24 16:55

На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска

21.03.24 16:16

Экс-премьера Николая Азарова будут судить за госизмену

21.03.24 15:47

На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью

21.03.24 11:11

Объявлен состав сборной Украины на сегодняшний матч против Боснии

21.03.24 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат

20.03.24 15:57

Чехия передала Киеву 300 000 снарядов

20.03.24 12:23

Из 22 сел Сумщины выехало все население, — ОВА

20.03.24 10:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 090 солдат

20.03.24 09:51

Умеров рассказал о результатах очередного «Рамштайна»

20.03.24 09:43

В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы

17.03.24 11:01

Ученые поведали, почему нужно чаще играть с собаками

15.03.24 12:21

Выявлен неожиданный вред жареной еды

15.03.24 13:09

Найден способ существенно снизить риск заражения ОРВИ

15.03.24 14:07

Стало известно, как легко и просто «приструнить» мигрень

15.03.24 11:26

Американцы рассказали об опасных компьютерных играх

15.03.24 15:16

Диетологи опровергли пользу яблочного уксуса

15.03.24 13:24

Украинцам рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

15.03.24 13:50

Объявлена дата начала эвакуации из Донбасса

15.03.24 11:41

Стало известно о смертельной опасности промывания носа водопроводной водой

18.03.24 10:01

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 431 550 солдат

Фото и Видео
В Турции внезапно… выпал снег
В Турции внезапно… выпал снег
В Турции внезапно… выпал снег
В Турции внезапно… выпал снег
Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы
Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы
Никита Кологривый: известный российский актер устроил дебош в баре и покусал официантку
Никита Кологривый: известный российский актер устроил дебош в баре и покусал официантку
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами
Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами
Жареная курица (2024): Netflix запустил сериал про девушку, превратившуюся в наггетс
Жареная курица (2024): Netflix запустил сериал про девушку, превратившуюся в наггетс
Ворон (2024): трейлер и дата выхода ремейка культовой ленты с Брендоном Ли
Ворон (2024): трейлер и дата выхода ремейка культовой ленты с Брендоном Ли
Черное зеркало 7 (2025): анонс продолжения популярного сериала
Черное зеркало 7 (2025): анонс продолжения популярного сериала
Омен. Первое знамение (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Омен. Первое знамение (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Аркадия (2024): трейлер и дата выхода новой постапокалиптики
Аркадия (2024): трейлер и дата выхода новой постапокалиптики
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.