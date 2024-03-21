Экс-премьера Николая Азарова будут судить за госизмену

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и его помощницу, которые находятся в России, будут судить за государственную измену. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Следствие установило, что Азаров после побега в РФ создал Telegram-канал, где публиковал сообщения пропагандистского характера с нарративами Кремля, формируемыми в обществе антиукраинскими настроениями.

Администрированием Telegram-канала занимались две помощницы экс-премьера. Одна из них занимала должность начальника организационного отдела в Киевской райгосадминистрации. Ее дело уже находится на рассмотрении суда. Другая помощница — бывшая сотрудница этой же РГА, выехавшая на территорию России.

По данным следствия, сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность Азарова в Telegram-канале, а также в других соцсетях. Они помогали организовывать и распространять антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

Азарову и второй помощнице инкриминировано:

— публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти;

— посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

— оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Николаю Азарову также инкриминировано государственное предательство (ч.2 ст.111 УК Украины).

Напомним, Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову.