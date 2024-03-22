Канадцы поведали о небывалой пользе клюквы

Эксперты из университета Конкордия в Канаде поведали о небывалой пользе клюквы. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что употребление добавок с экстрактом этой ягоды способно улучшать мышечную производительность и снижать усталость после физических нагрузок.

В проведенном исследовании приняли участие четырнадцать бегунов, которых попросили совершить два забега – на 1500 и 400 метров. После этого добровольцы приняли пищевую добавку на основе экстракта клюквы и через два часа повторили упражнение.

Сообщается, что после оценки результатов участников исследования проинструктировали употреблять аналогичную добавку в течение 28 дней после экспериментальных забегов.

Информируется, что по истечении периода применения экстракта клюквы испытуемых вновь попросили пробежать эти дистанции.

Оказалось, что во время кратковременного, интенсивного бега задействована анаэробная система, а во время продолжительного – аэробная.

Поясняется, что анаэробные нагрузки представляют собой интенсивные короткие тренировки, в ходе которых мышцы максимально напряжены.

Указывается, что аэробные тренировки (их часто называют также кардионагрузками) отличаются от анаэробных (силовых) механизмом энергетического обмена. Нагрузкой аэробного типа называют виды физической активности, которые длятся достаточно долго и требуют, прежде всего, интенсивного снабжения легких воздухом и повышения пульса.

Выяснилось, что 28-дневное потребление экстракта клюквы поспособствовало увеличению скорости спортсменов при беге на длинной дистанции.

Канадцы говорят, что прием добавки привел к лучшему усвоению кислорода мышцами и более эффективному выведению из них лактата – молочной кислоты, которая образуется в результате расщепления глюкозы в тканях при физических нагрузках. Данный продукт клеточного метаболизма является «виновником» боли и ломоты после тренировок.

Резюмируется, что подобный хороший эффект объясняется содержанием к клюкве большого количества полифенолов – растительных соединений, способных защищать клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов (химических частиц), образующихся при интенсивных физических нагрузках.

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