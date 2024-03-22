Ученые доказали, что жара «убивает» сердце

Эксперты из университета Луисвилля в США рассказали о вреде жары. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что нахождение на открытом воздухе в условиях сильной жары может усилить признаки воспаления в организме и повысить риск развития сердечнососудистых заболеваний.

В проведенной работе приняли участие 624 взрослых людей, которые с мая 2018-го по сентябрь 2019-го года в летнее время предоставляли ученым образцы крови для оценки количества маркеров воспаления в ней.

Сообщается, что средняя температура в те дни, когда участники посещали клинику для сдачи анализов, составляла 24,5 градусов.

Во время исследования американцы изучали уровни ключевых соединений, выделяемых иммунной системой при обнаружении повреждений – Т-и В-клеток, а также цитокинов (сигнальных молекул, которые могут вызвать воспаление в организме).

Показатели маркеров воспаления сравнивались учеными с уровнями воздействия тепла на участников, ультрафиолетового излучения, влажности воздуха и ветра в летние месяцы.

Данные факторы были объединены в универсальный индекс теплового комфорта, или же Universal Thermal Climate Index – UTCI.

Выяснилось, что каждое повышение UTCI на пять пунктов коррелировало с увеличением количества естественных Т-клеток-киллеров в крови испытуемых.

Поясняется, что киллерами называют клетки врожденного иммунитета, способные уничтожать патогены. Их активация также свидетельствует о запуске воспаления в организме.

Добавляется, что воспаление является естественным механизмом защиты организма от инфекции.

Впрочем, как сказано, постоянная, длительная воспалительная реакция, возникающая в здоровых тканях, играет ключевую роль в образовании бляшек в артериях.

Резюмируется, что в результате блокировки просвета сосудов образованиями из холестерола и других соединений жиров, кальция и волокон соединительной ткани затрудняется нормальное кровоснабжение органов и тканей, что может привести к развитию ишемической болезни сердца и сердечному приступу.

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