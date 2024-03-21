Стало известно, почему пожилым людям стоит употреблять рыбий жир

Эксперты из Чангунского университета на Тайване поведали о пользе рыбьего жира. Появились данные их отчета.

Специалисты говорят о том, что пищевая добавка омега-3, содержащаяся в рыбьем жире, улучшает когнитивные функции у пожилых людей, страдающих от депрессии.

Поясняется, что депрессия позднего возраста – это депрессия, возникающая у пожилых людей, обычно в возрасте 60 лет и старше.

Уточняется, что она может быть следствием различных факторов, в том числе хронических заболеваний, социальной изоляции, потери близких и изменения жизненных обстоятельств.

По словам ученых, данное состояние может глубоко повлиять на физическое здоровье человека, увеличивая риск сердечных заболеваний, ослабляя иммунную систему и усугубляя существующие проблемы со здоровьем.

В проведенном исследовании приняли участие двадцать человек в возрасте старше 60 лет, перенесших хотя бы один депрессивный эпизод после 55 лет.

Добровольцев поделили на две группы. Часть людей ежедневно получала капсулы, содержащие 2,2 грамма полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в течение 52 недель, а контрольной группе выдавали капсулы с соевым маслом.

Выяснилось, что скорость когнитивной обработки улучшилась в группе, принимавшей добавки омега-3, но осталась неизменной в группе, употреблявшей соевое масло.

Указывается, что группа с омега-3 продемонстрировала снижение энтропии мозга в различных областях мозга.

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