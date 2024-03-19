В Минобороны Германии сделали заявление о Taurus перед «Рамштайн»

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине можно упустить из виду основные потребности Киева в обороне. Об этом сообщает Tagesschau.

Он отметил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона — вот действительно насущные вопросы.

«Тот факт, что секретная информация с заседания просочилась наружу, является частью этой какофонии. Каждый пытается заявить о себе своим поведением, сыграть в свою игру», — заявил Писториус.

При этом он также предостерег от ущерба в дебатах по Taurus.

«Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть ясно, что поддержка Украины в других областях более важна», — подчеркнул он.

Напомним, Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus.