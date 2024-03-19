Трамп угрожает принцу Гарри депортацией из США

Дональд Трамп предположил, что принца Гарри могут депортировать из США, если выяснится, что он сфальсифицировал информацию в своей визовой анкете. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший президент США намекнул, что герцог Сассекский не получит «особых привилегий», если соврал об употреблении наркотиков в своей визовой анкете. Принц Гарри живет в Америке с 2020 года в особняке в Монтесито с супругой Меган Маркл и двумя детьми, Арчи и Лилибет.

В частности, в своей автобиографии Spare представитель королевской семьи рассказал, что ранее употреблял наркотики, что по американскому законодательству обычно является причиной отказа в визе. В книге он признался, что употреблял кокаин, каннабис и психоделические грибы.

«Нам придется проверить, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он соврал, им придется принять соответствующие меры», — сказал Трамп.

Ранее бывший президент заявил, что «не будет защищать» Гарри, потому что он «предал королеву». Трамп также заявил, что если он победит на ноябрьских выборах, то Гарри будет «сам по себе».

Напомним, Трамп поведал, как хочет завершить войну в Украине.