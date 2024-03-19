В Сенате США спрогнозировали сроки контрнаступления ВСУ

Дополнительное финансирование США не обеспечит кардинальный прорыв для украинских войск, но позволит постепенно оттеснять россиян. Об этом, общаясь с журналистами, заявил глава Комитета вооруженных сил Сената США сенатор-демократ Джек Рид, сообщает Голос Америки.

Он отметил, что если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то украинские войска «в оставшийся год будут медленно оттеснять россиян, не кардинально».

Рид предполагает, что с дополнительной помощью от США ВСУ смогут перейти в наступление в 2025 году.

«В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров», — сказал Рид.

Напомним, РФ на лето может планировать большое наступление. В том числе на Киев и Харьков.