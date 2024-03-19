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Новости > Путин отреагировал на предложение Макрона о «режиме тишины» на время Олимпийских игр

Путин отреагировал на предложение Макрона о «режиме тишины» на время Олимпийских игр

Александр Панько
19.03.24 13:13
164
Путин отреагировал на предложение Макрона о «режиме тишины» на время Олимпийских игр

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложит России прекратить военные действия в Украине на время Олимпийских игр, впрочем российский диктатор Владимир Путин заранее отверг эту идею. Об этом сообщает Meduza.

Во время пресс-конференции по итогам президентских выборов, комментируя предложение Макрона, Путин заявил, что выступает якобы за мирные переговоры, а не за «паузу для перевооружения».

«Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года», — заявил диктатор.

Недавно в интервью для украинских СМИ Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь во время проведения Олимпийских игр.

Проведение летней Олимпиады-2024 запланировано на период с 26 июля по 11 августа. Игры XXXIII состоятся в столице Франции в Париже.

Напомним, в МОК назвали примерное количество российских атлетов на предстоящей Олимпиаде в Париже.

Тэги: Владимир Путин, Олимпийские игры, прекращение огня, Эммануэль Макрон

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