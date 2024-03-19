На одном из пунктов пропуска между Украиной и Словакией на 3 дня введут ограничение движения

В период с 19 по 21 марта через КПП «Вишнее Немецкое — Ужгород» на украинско-словацкой границе будет частично ограничено движение. Об этом заявила пресс-секретарь таможни в Михаловце Яна Нимрихтерова, сообщает Mukachevo.net.

По ее словам, это связано с проведением регулярного обслуживания и проверки дорожных весов.

Ограничения касаются, в первую очередь, грузовых перевозок и будут действовать с 8:00 до 18:00 по среднеевропейскому времени. В этот период движение автомобилей будет перекрыто в одной полосе.

Водителей просят быть более внимательными и соблюдать временные дорожные знаки и указания очередных таможни и полиции. А также планировать маршрут и альтернативные пункты пропуска.

Напомним, Польские фермеры уже добрались и до границы с Германией.