Валерий Леонтьев: легендарный певец огорошил своих поклонников

Легендарный советский певец Валерий Леонтьев заявил, что завершил свою карьеру и больше не вернется на сцену. Слова 75-летнего артиста цитируют российские СМИ.

Причиной такого решения является возраст.

Он сказал: «Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019-м году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез».

Добавим, что в прошлом году его концертный директор говорил о том, что Валерий Леонтьев может возобновить свою карьеру в 2024-м году, но сейчас у него нет запланированных концертов.

Впрочем, как уверялось, певец не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В прошлом январе Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020-го года. За менее чем час на сцене певец получил около 10 миллионов рублей (около 109 тысяч долларов).

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