Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 432 390 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 19 марта.

Сообщается, что погибли уже 432 390 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 819 танков, 13 049 боевых бронированных машин, 10 698 артиллерийских систем, 1 017 РСЗО, 721 средство ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 318 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 922 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 191 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 735 единиц специальной техники.

Ранее министр обороны Польши нерадостно оценил перспективы членства Украины в НАТО.