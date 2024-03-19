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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 432 390 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 432 390 солдат

Александр Панько
19.03.24 08:31
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 432 390 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 19 марта.

Сообщается, что погибли уже 432 390 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 819 танков, 13 049 боевых бронированных машин, 10 698 артиллерийских систем, 1 017 РСЗО, 721 средство ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 318 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 922 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 191 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 735 единиц специальной техники.

Ранее министр обороны Польши нерадостно оценил перспективы членства Украины в НАТО.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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