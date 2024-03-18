Военные НАТО уже находятся в Украине, — СМИ

Военные НАТО уже находятся в Украине для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Отмечается, что было опрошено множество военных источников из Украины и Европейского Союза за более чем два года войны, и все они согласны с тем, что ни одна армия НАТО не участвовала в наземных боевых действиях.

Но, по их словам, у них также есть информаторы на местах, которые предоставляют информацию о ситуации на фронте, определяют эффективность поставляемого вооружения, а также возможные проблемы при его использовании, а также выявляют возможные случаи коррупции при оказании помощи.

Некоторые из этих неофициальных информаторов — отставные иностранные военные, воюющие добровольцами в рядах Вооруженных сил Украины.

Издание пишет, что, по крайней мере, два источника, американский и украинский, утверждают, что США особенно активно контролируют их помощь, организуя миссии между своим посольством и властями Украины, а также посещая их вне официальных каналов.

Напомним, Путин угрожает третьей мировой войной из-за помощи Запада Украине.