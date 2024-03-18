Путин угрожает третьей мировой войной из-за помощи Запада Украине

Владимир Путин заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО будет означать, что планета находится в одном шаге от Третьей мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

«Всем ясно, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Я думаю, что вряд ли кто-то в этом заинтересован», — заявил Путин после выборов, на которых он получил почти 90% голосов жителей России.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не может исключить размещение наземных войск на Украине в будущем.

Отвечая на вопрос о высказываниях Макрона, а также о рисках и возможности конфликта между Россией и НАТО, Путин сказал: «В современном мире возможно все».

Путин добавил, что военнослужащие НАТО уже присутствуют в Украине.

Напомним, Путин собирается и дальше воевать с Украиной и хочет создать «санитарную зону».