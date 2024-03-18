Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 431 550 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 18 марта.

Сообщается, что погибли уже 431 550 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 809 танков, 13 014 боевых бронированных машин, 10 668 артиллерийских систем, 1 017 РСЗО, 720 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 308 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 922 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 141 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 731 единица специальной техники.

Ранее Китай призвал Германию объединить усилия для завершения войны в Украине.