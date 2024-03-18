Выборы президента РФ: Владислав Даванков побеждает Путина на зарубежных участках

На большинстве зарубежных избирательных участков на выборах президента РФ побеждает Владислав Даванков. Об этом сообщает проект VoteAbroad

Больше всего политик набрал в турецком Трабзоне — 77% голосов.

В Греции он проиграл Путину с 7% голосов, однако опередил других кандидатов.

В среднем бюллетени испортили 20% опрошенных.

Всего за пределами РФ был открыт 281 избирательный участок. Проект представил данные экзит-полов с 62 участков.