Геннадий Москаль: умер экс-губернатор Закарпатья

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В Минобороны объяснили, необходимо ли мобилизовать 500 тысяч человек

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Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus

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