Найден способ существенно снизить риск заражения ОРВИ

Ученые рассказали, как снизить риск заражения ОРВИ. По их словам, чересчур интенсивная вентиляция помещения может снизить влажность воздуха, способствуя распространению респираторных вирусов.

Ранее было установлено, что перекись водорода может самопроизвольно образовываться в микрокаплях воды – данное вещество может уничтожать коронавирус в жидкости, которую выдыхают зараженные люди.

Эксперты полагают, что с этим связаны результаты новой работы, которая выявила, что сухой воздух может улучшить распространение вирусов.

Сообщается о том, что повышение влажности воздуха с 15% до 50% увеличивало концентрацию перекиси водорода в 3,5 раза.

В то же время, при влажности от 50% до 95% концентрация перекиси была почти постоянна.

Информируется также, что при пониженной влажности вирус находится в сухом состоянии и долго не падает на пол, что повышает его шансы заразить человека.

Резюмируется, что специалисты советуют относительную влажность в помещении от 40% до 60%.

Ранее было установлено, что депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин.