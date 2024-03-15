Ученые поведали, почему нужно чаще играть с собаками

Исследователи из университета Конкук в Южной Корее узнали о собаках кое-что новое. Появились данные их отчета.
Ученые говорят, что общение с собаками может усиливать мозговые волны в областях, связанных с регуляцией стресса и повышением концентрации внимания.
В ходе эксперимента корейцы попросили тридцать взрослых участников выполнить восемь различных действий с хорошо обученной собакой.
Так, сообщается, что в течение определенного количества времени добровольцы фотографировались и играли с животным, а также давали ему различные угощения.
При этом во время эксперимента все участники носили специальные устройства для электроэнцефалографии –изучения электрической активности мозга в ходе взаимодействия с собакой.
Выяснилось, что относительная сила колебаний альфа-диапазона в мозге увеличивалась, когда участники играли с собакой и выгуливали ее, что отражало состояние расслабленности и спокойствия.
Информируется, что у здорового человека альфа-ритм преобладает по амплитуде в области теменной, затылочной и сенсомоторной коры мозга.
Говорится о том, что при расчесывании шерсти собаки, ее поглаживании или игре с животным увеличивалась относительная сила колебаний бета-диапазона, что свидетельствовало об улучшении концентрации внимания.
Подчеркивается также, что наиболее сильно этот ритм выражен в лобных областях, но при различных видах интенсивной деятельности резко усиливается и распространяется на другие участки мозга.
Ранее ученые поведали, почему нужно почаще общаться с собаками.