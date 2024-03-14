Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 427 840 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 14 марта.

Сообщается, что погибли уже 427 840 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 757 танков, 12 938 боевых бронированных машин, 10 565 артиллерийских систем, 1 017 РСЗО, 717 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 220 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 920 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 959 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 708 единиц специальной техники.

Ранее Путин заявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину.