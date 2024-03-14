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Новости > Ученые из США создали чудо-пластырь

Ученые из США создали чудо-пластырь

Александр Панько
14.03.24 00:07
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Ученые из США создали чудо-пластырь

Поистине чудесный пластырь создали эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США. Они поведали, чем он особенный.

Сообщается, что данный пластырь позволяет говорить, не используя голосовые связки.

Информируется о том, что данное маленькое гибкое устройство распознает связанные с речью движения горла, после чего использует эти сокращения для выработки электричества, за счет чего ему не нужна батарея.

Поясняется, что в основе изобретения лежит галфенол, то есть сплав железа и галлия, чье магнитное состояние меняется при сжатии и деформации.

Сказано, что галфенол в пластыре реагирует на легкое напряжение горловых мышц, производя электрические сигналы, которые затем можно перевести в речь.

Добавим, что этот пластырь состоит из пяти очень тонких слоев.

Его внешняя оболочка изготовлена из мягкого и гибкого кремниевого материала, тогда как сердцевина содержит микромагниты, которые генерируют магнитное поле, которое меняется в зависимости от движения мышц горла, а два окружающих его слоя, состоящие из катушек медной проволоки, преобразуют эти изменения магнитного поля в электрические сигналы.

После этого, как рассказали ученые, электрические сигналы поступают в алгоритм машинного обучения, который преобразует импульсы в речь.

Резюмируется, что при демонстрации технологии с участием восьми человек без проблем с речью алгоритм с 95%-й точностью преобразовывал электрические импульсы пластыря в речь.

Ранее была разгадана еще одна тайна человеческого организма.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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