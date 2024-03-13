Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 426 870 солдат

Война в Украине: ситуация на фронтах на 13 марта

Венгрия допустила, что западные военные таки отправятся в Украину

Туск признал, что ситуация с деньгами для Украины – трудная

Британские диетологи поведали, что нельзя употреблять на завтрак

12.03.24 15:43

Неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России

12.03.24 14:57

Один из населенных пунктов в Курской области перешел под контроль российских освободительных сил

12.03.24 14:46

В российском Иваново рухнул Ил-76

12.03.24 10:14

В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза

12.03.24 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 425 890 солдат

12.03.24 09:35

Добровольцы «Сибирского батальона» и легиона «Свобода России» прорвали границу в Белгородской и Курской областях

11.03.24 14:22

Макрон с четвертой попытки все же попытается приехать в Украину

11.03.24 13:20

Украинским военным на передовой могут удвоить выплаты

11.03.24 11:54

Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

11.03.24 10:25

В Европе заговорили о подготовке к выходу США из НАТО