Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 426 870 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 13 марта.
Сообщается, что погибли уже 426 870 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 752 танка, 12 921 боевая бронированная машина, 10 554 артиллерийская система, 1 017 РСЗО, 715 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 205 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 919 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 932 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 699 единиц специальной техники.
Ранее в ГУР прокомментировали прорыв российскими добровольцами границы РФ.