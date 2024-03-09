Маск выдвинул против Демократической партии США серьезное обвинение

Бизнесмен Илон Маск выдвинул серьезные обвинения против Демократической партии США. Он сделал пост в социальной сети Х.

Толстосум считает, что демократы используют нелегальных мигрантов для укрепления политического влияния.

Так, он написал: «Поскольку я выражаю обеспокоенность по поводу потока непроверенных нелегальных иммигрантов, захлестнувших американские города, пресса часто характеризует меня как «антиммигранта». Поскольку я сам иммигрант, ничто не может быть дальше от истины».

Илон Маск добавил: «Я полностью поддерживаю увеличение и ускорение легальной иммиграции для всех талантливых, трудолюбивых и честных людей. Легально иммигрировать в США невероятно сложно и мучительно медленно, но въехать нелегально – тривиально и быстро! Очевидно, это не имеет смысла».

По его словам, многие американцы попросту не знают о том, что сейчас при переписи населения для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от их гражданства.

Бизнесмен вспомнил, что не так давно демократы в сенате единогласно проголосовали за отмену поправки, благодаря которым больше не нужно пересчитывать число нелегальных мигрантов при распределении мест в конгрессе и голосов коллегии президентских выборщиков.

Он пояснил, что из-за того, нелегалы, как правило, проживают в штатах демократов, и палата представителей, и президентские голоса сдвигаются на приблизительно 5% влево, чего вполне хватает для изменения баланса сил, написал бизнесмен.

Предприниматель назвал это одной из главных причин того, почему администрация Джо Байдена оставляет рекордное число нелегалов в стране и проводит очень мало депортаций.

Ранее Трамп яростно раскритиковал Байдена.