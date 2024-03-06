В акватории Черного моря не осталось ни одного русского корабля, — Генштаб

Кораблей российских оккупантов по состоянию на утро среды, 6 марта, нет в акватории Черного моря. В Азовском море находится один вражеский корабль, не ракетоноситель. Об этом сообщает на своей Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

В Средиземном море находятся три вражеских корабля, из которых один носитель крылатых ракет «Калибр» общим залпом до четырех ракет.

В интересах РФ проход по оккупированному Керченскому проливу за минувшие сутки совершили 16 судов в сторону Азовского моря. Из них четыре двигались из пролива Босфор и 19 судов — в сторону Черного моря, из них три продолжили движение в направлении Босфора.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)», — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море.