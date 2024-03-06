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Новости > Россия планирует разместить ядерную энергоустановку на Луне

Россия планирует разместить ядерную энергоустановку на Луне

Александр Панько
06.03.24 12:49
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Россия планирует разместить ядерную энергоустановку на Луне

Россия совместно с Китаем планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку. О таких планах сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на марафоне «Знания. Первые» на всемирном фестивале молодежи во вторник, 5 марта.

«Сегодня серьезно рассматриваем проект, где-то на рубеже 2033-2035 годов, доставку и монтаж на лунной поверхности с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — заявил он.

По словам Борисова, это планируется делать роботехническими средствами в автоматическом режиме.

Напомним, Байден поручил провести переговоры с РФ по вопросу ядерного оружия в космосе.

Тэги: Россия, Луна, ядерное оружие

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