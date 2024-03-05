Минздрав устроит массовые проверки ВВК в Киеве

Военно-врачебные комиссии в Киеве начнут проверять, причиной стало увеличение количества жалоб. Это касается несоблюдения электронной очереди, а также не оптимизированных маршрутов. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, для того, чтобы ускорить прохождение ВВК и сделать его более удобным, в прошлом году в Минздраве ввели отдельный пакет в рамках программы медицинских гарантий, что позволяет военнообязанным пройти медицинский осмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками.

«Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений», — пишет Ляшко.

Министр сказал, что в то же время без внимания не остаются и другие вещи:

— коррупционная составляющая, такая, как вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;

— схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятие решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья;

— формальный подход к прохождению ВЛК военнообязанными;

— халатность врачей;

— проблемы с обжалованием выводов.

По его словам, список можно продолжать, а вопросов много, но не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния.

«Но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями. Позорные случаи, когда врачи намеренно ставят ложный диагноз или требуют взятки за правильный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим совместно работаем», — написал Ляшко.

Также он призвал всех со своей стороны быть активными и сообщать о нарушениях, с которыми люди могут сталкиваться. Это поможет лучше понимать, какие и где есть проблемы, а значит соответственно, реагировать.

Напомним, Минздрав и правоохранители должны были заняться ВВК, которые выдавали «липовые» справки о непригодности к службе.