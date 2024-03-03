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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Турция призвала остановить боевые действия в Украине

Турция призвала остановить боевые действия в Украине

Агата Кловская
03.03.24 13:18
122
Турция призвала остановить боевые действия в Украине

В Турции сделали заявление по поводу войны в Украине. Позицию озвучил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

Дипломат заявил: «Мы считаем, что настало время для прекращения огня в Украине. Прекращение огня не означает признания оккупации».

Он добавил: «Обе стороны, похоже, достигли предела того, чего они могут добиться с помощью войны».

По его словам, в Турции считают, что настало время отделить вопросы признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня.

Ранее мы писали, что еще одна страна отказалась отправлять своих солдат в Украину.

Тэги: Украина, Россия, мир, Турция, политика, война

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