Стало известно, сколько газа и угля осталось у Украины

Озвучены нынешние запасы природного газа и угля Украины. Данные приводят на начало марта.

Цифры привела заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает «Интерфакс-Украина».

Было сказано: «Сейчас запасы газа 8,5 миллиардов кубометров и они обновляются, а потребление уже существенно снижается».

Она добавила: «Угля – миллион тонн, и это на 200 тысяч тонн больше запланированного, что впервые под конец отопительного сезона».

Уточняется, что превышение планового показателя по запасам угля произошло и за счет добычи, и за счет импорта.

Резюмируется: «Мы уже начали работать над тем, чтобы в следующий ОЗП войти не с худшими, а с лучшими показателями. При плане по газу на начало ОЗП в 14,7 миллиарда кубометров в ПХГ было закачано около 16 миллиардов кубометров».

Ранее мы писали, что Украина прожила всю зиму на собственном газе.