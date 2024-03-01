В ЕС отреагировали на ядерные угрозы Путина

В Европейском Союзе прокомментировали заявления президента России Владимира Путина в послании к Федеральному собранию, отметив, что ядерные угрозы «крайне неприемлемы и являются неуместными». Об этом заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, передает Европейская правда.

«Путин обманывает свой народ — он держит народ в железном кулаке и душит репрессиями в стиле Сталина, армия страны в катастрофическом состоянии, экономика рушится, доверие к этой стране полностью разрушено, он также пытался, но безуспешно, разрушить Украину», — сказал он.

По словам представителя Еврокомиссии, именно Путин начал войну против Украины и именно на нем вся ответственность за последствия — за внутренние последствия в России, за локальные последствия в Украине, а также за последствия мирового масштаба.

«Эту речь стоит воспринимать в контексте предстоящих президентских выборов в России. Это отчасти усилия, которые Путин предпринимает ради переизбрания. Для него это еще одна возможность поведать набившую оскомину ложь. Он продолжает обманывать свой народ, он продолжает обманывать общественность за рубежом, ведь есть же те, кто до сих пор продолжает его слушать», — подчеркнул Стано.

Напомним, Путин пригрозил «трагическими последствиями» странам, которые отправят в Украину войска.