В Запорожье сократили комендантский час

В Запорожье и Запорожском районе сокращена продолжительность комендантского часа. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Решение только что приняли на заседании Совета обороны Запорожской области. Ситуация с безопасностью позволяет это сделать», — отметил руководитель области.

Теперь комендантский час в Запорожье и Запорожском районе будет начинаться в 24:00 и заканчиваться в 05:00, а до сегодняшнего дня он начинался в 23:00.

Напомним, в Запорожье усилят проверки документов.