Китай намекнул на космическую войну с США

В Китае сделали резонансное заявление. Официальный представитель министерства обороны страны Чжан Сяоган сказал, что нынешняя деятельность США в космосе является главной движущей силой его милитаризации и превращения пространства в поле боя.

Было отмечено: «США используют так называемые угрозы других стран в качестве предлога для расширения своей военной мощи, Китай выступает решительно против этого».

Информируется, что США определяют космическое пространство как территорию сражения, разрабатывают и размещают наступательное космическое вооружение, проводят военные учения по нападению и обороне и соответствующие технические эксперименты.

Чиновник добавил: «Они из злых умыслов отслеживают космические аппараты других стран и приближаются к ним на опасное расстояние, создавая риск столкновения. Все это стало главной движущей силой милитаризации космоса, превращения его в поле битвы, а также главной угрозой безопасности в космосе».

По его словам, Китай всегда придерживался мирного освоения космоса и выступал против гонки вооружений на его пространстве.

Резюмируется: «Мы призываем США отказаться от идеологии игры с нулевой суммой времен холодной войны, прекратить распространять ложные заявления, прекратить наращивать вооружение в космосе».

Ранее США готовят санкции против Китая за поддержку войны РФ против Украины.