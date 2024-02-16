Зеленский подписал закон о легализации каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны». Об этом свидетельствует картка законопроекта на сайте Верховной Рады.

Отметим, что в декабре 2023 г. Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект.

Подписанный закон создает условия для законного ограниченного обращения и использования каннабиса, а также его смолы, экстрактов и настойок в медицинских, промышленных целях и научно-технической деятельности.

Закон вступит в силу через полгода после его опубликования.

Напомним, 13 июля 2023 Закон про медицинский каннабис был принят ВРУ в первом чтении 268 голосами «за».