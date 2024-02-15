Столтенберг продолжает давить на США по поводу помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь высказался по поводу поддержки Украины во время войны со стороны США. Он сделал заявление перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Чиновник сказал: «Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение».

Генсек военного блока добавил: «Я жду, что конгресс США согласует пакет для продолжения поддержки Украины, потому что поддержка Украины – это не благотворительность, а вклад в нашу собственную безопасность».

Ранее Столтенберг сделал ряд громких заявлений.