Волки-мутанты из Чернобыля развили устойчивость в раку

Чернобыльские волки-мутанты развили устойчивость к раку, подвергаясь радиации в 6 раз выше нормы для людей. Об этом пишет NY Post.

Исследователи обнаружили изменения в иммунной системе животных, аналогичные тем, которые наблюдаются у людей, проходящих лучевую терапию при лечении рака.

Ученые хотят использовать эти геномы, чтобы помочь людям с онкологией.