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Новости > Волки-мутанты из Чернобыля развили устойчивость в раку

Волки-мутанты из Чернобыля развили устойчивость в раку

Александр Панько
10.02.24 11:20
252
Волки-мутанты из Чернобыля развили устойчивость в раку
Чернобыльские волки-мутанты развили устойчивость к раку, подвергаясь радиации в 6 раз выше нормы для людей. Об этом пишет NY Post.
 
Исследователи обнаружили изменения в иммунной системе животных, аналогичные тем, которые наблюдаются у людей, проходящих лучевую терапию при лечении рака.
 
Ученые хотят использовать эти геномы, чтобы помочь людям с онкологией. 

Тэги: рак, Чернобыль, онкология, волки

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