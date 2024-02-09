Ким Чен Ын не исключил, что Южную Корею придется оккупировать

Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал важное заявление. Он поведал о ситуации с Южной Кореей.

Глава государства не исключил, что ее придется оккупировать.

Было сказано: «Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств – это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем».

Добавляется: «Если враги КНДР осмелятся применить силу, то Пхеньян примет смелое решение, которое изменит историю, и без колебаний мобилизует все имеющиеся средства».

По его словам, вооруженные силы страны должны стать более мощными и использовать средства для предотвращения войны и безоговорочной защиты мира.

Ранее президент Южной Кореи ответил на угрозы КНДР.