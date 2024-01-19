Американские ученые выяснили кое-что весьма любопытное

Ученые из Калифорнийского технологического университета и Чикагского университета в США узнали кое-что новое о мышцах человека. По их словам, они способны к сложным реакциям на различные раздражители без включения в процесс головного мозга.

Поясняется, что такая реакции напоминают принципы работы простых нейросетей.

Ранее считалось, что клетки организма реагируют на различные изменения посредством молекулярных схем, немного напоминающих электронные схемы в технике. Предполагалось, что одни клетки распознают количество соли и кислоты в окружающей среде, другие отдают команды, а третьи создают защитные структуры или запускают механизмы для удаления нежелательных соединений.

В новой работе исследователи проанализировали альтернативную идею, которая гласит, что все перечисленные процессы происходят одновременно в мышечных клетках.

Поясняется, что процесс можно представить себе на примере постепенно замерзающего стакана воды.

Эксперты говорят, что сперва в нем образуется небольшой кусочек льда, который растет до тех пор, пока не заполнит всю емкость.

Уточняется, что в физике такое явление называется нуклеацией.

В отчете сообщается, что нуклеация способна распознавать различные химические комбинации и реагировать на них, создавая молекулярные соединения автономно от головного мозга.

Американцы проверили надежность принятия решений мышцами с помощью нанотехнологии ДНК.

Выяснилось, что молекулярная смесь будет собираться в одну из трех структур в зависимости от концентрации различных веществ в окружающей среде.

Резюмируется: «Мы надеемся, что эта работа будет стимулировать работу по раскрытию скрытых «мыслительных» способностей в других многокомпонентных системах, которые в настоящее время кажутся просто мышцами».

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