Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 374 520 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 19 января.

Сообщается, что Россия потеряла уже 374 520 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 167 танков, 11 445 боевых бронированных машин, 8 854 артиллерийские системы, 966 РСЗО, 654 средства ПВО, 331 самолет, 324 вертолета, 6 929 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 818 крылатых ракет, 23 корабля/катера, одна подлодка, 11 831 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 384 единицы специальной техники.

Ранее министр обороны Германии неоднозначно высказался по поводу военной помощи Украине.