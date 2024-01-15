В МВФ спрогнозировали, как искусственный интеллект повлияет на рынок труда

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала развитие искусственного интеллекта. Она поведала, как он скажется на рынке труда.

Финансист сказала: «Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные».

Эксперт добавила: «Нам необходим осторожный баланс политик для раскрытия его потенциала».

Так, среди развитых экономик, как указывается, доля рабочих мест, подверженных влиянию искусственного интеллекта, составляет 60%, из которых одна половина получит от технологии преимущества.

Уточняется, что для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами 26%.

Признаются возможности искусственного интеллекта для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру.

Кроме этого отмечается риск увеличения неравенства и сокращения занятости.

В МВФ считают, что рынок труда в развивающихся странах меньше подвержен влиянию искусственного интеллекта, во многих из них отсутствует инфраструктура или квалифицированные специалисты для получения преимуществ от технологий, что в то же время угрожает ростом глобального неравенства между странами.

Сообщается: «Чистый эффект предсказать трудно, поскольку искусственный интеллект будет проходить через экономики множеством способов. С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества».

Было сказано, что среди угроз применения искусственного интеллекта возможен рост социальной напряженности, который необходимо предотвратить законодателям в своих странах, создавая специальные программы для рабочих, подверженных негативному влиянию данной технологии.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект сможет предсказывать судьбу человека.