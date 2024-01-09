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Новости > Украинцев предупреждают об усилении морозов и гололедице

Украинцев предупреждают об усилении морозов и гололедице

Агата Кловская
08.01.24 16:25
220
Украинцев предупреждают об усилении морозов и гололедице

В южных и юго-восточных областях Украины во вторник, 9 января, ожидаются мороз, на крайнем юге страны снег, местами гололедица, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южной части ночью местами порывы 15-20 м/с, вьюги.

Ночью прогнозируется 15-20° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 25°, днем 7-12°; в южных областях и на Закарпатье ночью 8-13° мороза, в Крыму 1-6° мороза, днем 2-7° мороза, на Закарпатье и в Крыму около 0°.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 7-9° мороза.

По информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 9 января самая высокая температура днем была 8,9° в 2005 г., самая низкая ночью −29,2° в 1940 г.

В среду, 10 января, в Украине без осадков. Температура ночью составит 5-10°, в Карпатах, на Прикарпатье, в восточных и большинстве центральных областей 10-15° мороза, днем 1-6° мороза.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

В Киеве без осадков; температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Напомним, украинским водителям дали важный совет из-за непогоды.

Тэги: общество, погода, мороз, непогода, новости Украины

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