Лукашенко запретил судить себя после своей отставки

Главное: Лукашенко подписал поправки в конституцию Беларуси. В случае его от ставки он и члены его семьи смогут не отвечать ни за какие преступления, совершенные в период пребывания у власти. Неприкосновенными остаются активы, имущество, переписка и право на пожизненную охрану.

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к Конституции, регламентирующие права для экс-президента республики и его семьи. Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Согласно поправкам бывший президент и его семья сохранят за собой неприкосновенность, пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью.

Ушедший в отставку президент и члены его семьи смогут не отвечать ни за какие преступления, совершенные в период пребывания у власти. Неприкосновенными остаются активы, имущество, переписка и право на пожизненную охрану.

В случае смерти бывшего главы государства его погребение проведут за бюджетные средства.

Сам экс-президент после отставки станет делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Документ с поправками не опубликован на сайте, но его можно найти в веб-архиве.

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