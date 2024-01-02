Оккупанты придумали новую схему принудительной паспортизации украинцев

Главное: Россияне придумали очередную циничную схему принудительной паспортизации на оккупированных территориях. Людям без паспорта хотят ограничить доступ в Интернет.

Россияне придумали новую циничную схему, чтобы заставить как можно больше украинцев на оккупированных территориях получить паспорт РФ. Для этого захватчики планируют ограничить пользователей в доступе в Интернет.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Так, оккупанты планируют ввести обязательную верификацию с паспортом пользователей интернета», — сообщают в ЦНС, отметив, что данное внедрение является очередным методом принудительной паспортизации и контроля за местным населением.

Таким образом, все пользователи интернет-сети должны быть владельцами паспорта РФ, чтобы иметь возможность и дальше получать услуги.

«В то же время, это усилит контроль за местными жителями, ведь враг постоянно ищет и обновляет базу «нелояльных граждан», — отмечают в Центре.

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