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Новости > Ученые научились продлевать жизнь при ожирении

Ученые научились продлевать жизнь при ожирении

Агата Кловская
15.12.23 04:18
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Ученые научились продлевать жизнь при ожирении

Главное: Стало известно, как продлить жизнь при ожирении. Поможет диета.

Детали: Исследователи из Университета Коннектикута в США рассказали, как продлить жизнь при ожирении. Результаты их работы цитирует издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые говорят, что старые, страдающие ожирением мухи, становятся здоровее и живут дольше, если их посадить на диету.

Эксперты считают, что пожилые люди могут улучшить свое здоровье, поменяв питание.

Так, как информируется, проведенные опыты показали, что у плодовых мушек, питающихся высококалорийной пищей с высоким содержанием сахара и белков, наблюдаются метаболические изменения, аналогичные тем, что наблюдаются у людей, страдающих ожирением.

Поясняется, что такие насекомые живут менее восьмидесяти дней, но перевод на более здоровую диету даже на очень позднем этапе резко изменяет метаболизм и продлевает жизнь до 120 дней.

В то же время, как выяснилось, у более старых насекомых, выращенных на высококалорийной диете, в организме было больше липидов, и они тратили больше энергии на защиту своего тела от активных форм кислорода.

Кроме этого у них был более высокий уровень смертности, чем у мух, выращенных на низкокалорийной диете.

Резюмируется, что метаболизм мух может адаптироваться к изменению диеты даже в пожилом возрасте. Из-за этого многие основные метаболические пути у плодовых мух такие же, как у людей, исследование предполагает, что организм человека способен реагировать аналогичным образом, и можно получить пользу от снижения потребления калорий в пожилом возрасте.

В тему: Американский кардиолог назвал фрукты, полезные для сердца.

Тэги: ученые, ожирение, здоровье, мир, диета

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