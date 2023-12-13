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Новости > 37 грн за доллар: НБУ официально опустил гривну до новой психологической отметки

37 грн за доллар: НБУ официально опустил гривну до новой психологической отметки

Александр Панько
13.12.23 17:57
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37 грн за доллар: НБУ официально опустил гривну до новой психологической отметки

Главное: 13 декабря НБУ впервые установил официальный курс выше 37 грн за 1$.

Детали: Нацбанк Украины впервые в истории установил официальный курс гривны выше 37 грн/$, а именно на уровне 37,0245 грн/$. Это максимальная официальная девальвация от НБУ, хотя раньше межбанк и поднимался выше.

Снижение безналичной гривны происходило почти каждый день с начала декабря, но сильнее всего она просела на этой неделе. Сегодня же, 13 декабря, торговля на Bloomberg (основная площадка) начиналась с 37,017 грн/$, а уже к 11 часам вышла на 37,025 грн/$ — после чего все сделки были заключены по этому (единому) ценнику. Объем торгов составил $220,5 млн. Нацбанк остается главным валютным продавцом — обеспечивает рынку 75-80% поставок доллара.
 
«Полагаю, есть только один фактор — опасения, что в этом году решения о помощи от США для Украины не будет. Наши власти могут закрывать дефицит через золотовалютные резервы, и потому их необходимо беречь. Есть риски и для помощи Евросоюза, распределения доходов от замороженных средств РФ, на которые мы рассчитывали. Исходя из всего этого, вероятно, было решено опустить курс гривны», — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
 
По его словам, девальвация украинской валюты не было неожиданностью для рынка.
 
«Думаю, рынок ждал разворота, ведь девальвационные ожидания на общем негативном новостном фоне не куда не девались. Другое дело, что межбанк тотально зависим от Нацбанка, поэтому, когда регулятор „позволил“, рынок развернулся», — сказал Шевчишин.
 
Черный наличный рынок сегодня ненадолго поднимался: здесь день начинался курсом продажи доллара на 37,78 грн/$, к 15 часам (под закрытие межбанка) он поднимался до 37,96 грн/$, но к вечеру отступил до 37,66 грн/$.
 
У банков наличные курсы в кассах поднялись в среднем на 10-20 копеек. Средняя цена доллара на продаже людям находилась в рамках 37,45-37,95 грн/$, а максимальная достигла 38,0 грн/$ — ее ставили Индустриалбанк и Банк Грант. Цена выкупа у населения была в диапазоне 36,70-37,50 грн/$. У государственного Приватбанка покупка/продажа была на 36,95-37,45 грн/$, у Ощадбанка — 37,20-37,70 грн/$.
 
А карточные курсы банков на продаже находились в рамках 37,30-38,0 грн/$, на покупке — 36,40-37,40 грн/$.
 
Эксперты считают, что безналичный доллар продолжит дорожать.
 
«Полагаю, что межбанк может дойти в зону 37,5 грн за доллар к концу года. Если НБУ будет проявлять большую пассивность на торгах, то можем увидеть и 38 гривен», — считает Шевчишин.

Тэги: доллар, гривна, валютный рынок, НБУ

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