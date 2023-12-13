Украинцы массово отказываются получать паспорта РФ на оккупированных территориях

Главное: На временно оккупированной территории украинцы массово отказываются получать российский паспорт. Уже со следующего года они будут считаться иностранцами на своей земле.

Детали: Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Уже со следующего года украинцы без паспорта РФ будут считаться иностранцам на родной земле, но от 60 до 70% (в зависимости от региона) украинцев отказываются получать вражескую макулатуру», — отмечают в ЦНС.

Отмечается, что еще хуже для оккупантов ситуация с показателями смены номерных знаков: до 80% автовладельцев на временно оккупированных территориях отказываются ставить на свое авто фейковые вражеские номера.

Также Центр национального сопротивления призвал и дальше саботировать инициативы оккупационной администрации.

«Это заставляет россиян откладывать запреты на передвижение и трудоустройство украинцев, а значит и русификацию временно оккупированных территорий», — пояснили в ЦНС.

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