На границах Украины стоят тысячи грузовиков, — ГПСУ

Главное: На польско-украинской границе продолжается блокировка в трех пунктах пропуска. Есть очереди и на пунктах, которые уже разблокированы.

Детали: На польско-украинской границе находится около 2600 грузовиков, есть очереди и на границах с другими странами. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет Укринформ.

Он добавил, что продолжается блокировка польско-украинской границы в трех пунктах пропуска: Шегини — 1300, Рава-Русская — 720, Краковец — 570 грузовиков.

Пункт пропуска Ягодин разблокирован 11 декабря, но по состоянию на утро 13 декабря в очереди в направлении Украины находится 700 грузовых транспортных средств.

На границе со Словакией блокировка продолжается: по состоянию на утро 13 декабря в сторону Украины в направлении пункта пропуска Ужгород ждали проезда почти 560 грузовиков.

В еЧерзі на выезд из Украины на утро было зарегистрировано более 1200 грузовиков.

На венгерской границе движение есть, но и очереди тоже есть. Утром в направлении пункта пропуска Тиса проезда в сторону Украины ожидали 450 грузовиков.

В тему: Польша нашла способ разблокировать границу с Украиной.