Стало известно, какое вооружение получит Украина от США в рамках нового пакета помощи

Главное: США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на 200 млн долларов. В частности, туда войдут ракеты для HIMARS.

Детали: Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое вооружение в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает Associated Press.

Неназванный чиновник рассказал в комментарии изданию, что в пакет на 200 млн долларов войдет вооружение из запасов Пентагона, а именно:

— дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;

— высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

— противотанковые системы;

— артиллерийские снаряды;

— ракеты;

— боеприпасы для разрушения препятствий;

— 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;

— генераторы и другое оборудование и запасные части.

По информации издания, с учетом этого пакета помощи у США осталось около 4,4 миллиарда долларов на вооружение, которое они могут предоставить из запасов Пентагона.

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