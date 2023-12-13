В Аргентине решили обвалить курс песо

Главное: Аргентину продолжает лихорадить. Курс песо снизят в два раза.

Детали: Аргентина продолжает находиться в глубоком кризисе. Местные власти решили в два раза обрушить курс национальной валюты песо.

Министра экономики страны Луиса Капуто сказал: «Мы уточним официальный обменный курс. Доллар будет стоить 800 песо. Увеличение будет сопровождаться увеличением налога Pais на использование этой валюты».

Сейчас, по данным государственного Banco Nacion, доллар продают по 400,5 песо, а покупают по 365,5 песо.

Стоит добавить, что в Аргентине существует сразу несколько курсов доллара: официальный, нелегальный, для экспортеров, для финансового рынка, а также для туристических поездок.

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