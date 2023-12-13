Жертвами войны в Украине стали как минимум 512 детей

Главное: Во время войны в Украине погибли 512 детей. Ранения получили 1 155 несовершеннолетних.

Детали: Жертвами войны в Украине становятся дети. О ситуации на среду, 13 декабря, сообщает Офис генерального прокурора.

Сказано, что в результате боевых действий в нашей стране погибли как минимум 512 несовершеннолетних, а еще 1 155 детей получили ранения разной степени тяжести.

Подчеркивается, что данные цифры не являются окончательными.

Сейчас продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Уточняется, что больше всех пострадало детей в Донецкой (497), Харьковской (304), Херсонской (139), Киевской (129), Запорожской (100), Николаевской (97), Днепропетровской (97), Черниговской (72) и Луганской (67) областях.

Резюмируется, что в результате ракетной атаки на Киев в ночь на среду травмировано три подростка 13, 16 и 17 лет.

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